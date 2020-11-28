Суббота, 28 Ноября 2020 13:13

АрмИнфо.Родственники солдат- срочников проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Родственники солдат требуют, чтобы их дети были переведены на службу в Армению. По словам родителей, их дети должны немного отдохнуть после войны. Более того, родителей беспокоит вопрос, связанный с Бердзором, который еще не определен окончательно.

Отметим, что премьер-министр Армении на прошлой неделе отмечал, что просит подождать до 30 ноября, после чего он сможет ответить на все волнующие родителей вопросы.

Напомним, что перед зданием правительства Армении продолжается голодовка бывшего судьи Конституционного суда Кима Балаяна и члена партии АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна, они требуют отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.