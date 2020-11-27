Пятница, 27 Ноября 2020 18:14

АрмИнфо. К 16:00 часть войск азербайджанских ВС подошли к территории Сотского месторождения с намерением решить вопросы, связанные с демаркацией. Об этом заявил глава Соткской общины Акоп Аветян.

<Нам сообщили об этом, и мы сразу предприняли меры, чтобы понять в чем проблема. Какой-либо агрессии не было. Вчерашний их визит был связан с разграничением территорий>, - пояснил он.

Глава общины подчеркнул, что во время переговоров армянская сторона не была пассивной, а ситуация была контролируемой. В этой связи Аветян заметил, что в сети для создания паники муссировалась разного рода информация, которая не соответствует действительности.

Он сообщил, что процесс переговоров оттянули в ожидании результатов уточнений между правительствами Армении и Азербайджана. По словам Аветяна, когда будут обозначены новые границы и территориальное размежевание, тогда с двух сторон, и будут дислоцированы ВС с целью обеспечения безопасности. Он отметил, что азербайджанцы не входили на территорию Армении, а Карвачар уже является подконтрольным Азербайджану регионом.

<Да, безусловно, никому не нравится, что сегодня происходит, но после произошедшего, ситуация хотя бы стабильна. Я провел объяснительные работы с населением и сказал, что, если бы была угроза - то первым бы выехал отсюда и вывез свою семью. Но, зная нашего врага, а именно его моральную составную, нам конечно же не повезло. Так как гарантий никаких нет. Но, тем не менее, сложившаяся вчера ситуация показывает, что причин для паники нетю А правительство конкретно занимается этим вопросом>, - подчеркнул он.

Отметим, что ранее в СМИ была растиражирована информация о том, что ВС Азербайджана якобы ворвались на территорию рудника и потребовали от сотрудников покинуть территорию месторождения. Напомним, что вчера замначальника Генштаба РА Циран Хачатрян в ходе брифинга сообщил, что согласно трехсторонней договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября, армянские ВС были выведены из Карвачарского района Республики Арцах 25 ноября в соответствии с графиком. Он продемонстрировал карту, на которой было четко видно, что граница между Арменией и Азербайджаном проходит практически посередине территории Соткского рудника.

Хачатрян также проинформировал, что разграничение границ осуществляется через систему GPS, и у армянской стороны нет военных позиций, расположенных за приграничной чертой, ранее разделяющих Армянскую и Азербайджанскую советские республики. Он отметил, что сейчас разделительная линия идет по тем координатам, которые существовали в советское время, однако при этом не исключил, что в дальнейшем может быть достигнута некая договоренность об определенных участках и будут внесены изменения.