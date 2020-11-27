Пятница, 27 Ноября 2020 16:52

АрмИнфо. Заявление, подписанное 9 ноября этого года между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, открыло новую страницу в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 42-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

При этом он констатировал, что конфликты ставят под угрозу мир и безопасность, тормозят региональное сотрудничество.

Он проинформировал, что в бывшей зоне конфликта размещаются миротворческие силы и создается совместный мониторинговый центр. "В урегулировании конфликта мы вступили в фазу восстановления и реабилитации, мирного сосуществования. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ОЧЭС должна оценивать новые реалии и извлекать из них пользу", - сказал Байрамов.