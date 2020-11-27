Пятница, 27 Ноября 2020 16:48

АрмИнфо. Вопросом наличия в зоне нагорно- карабахского конфликта боевиков занимаются соответствующие военные специалисты. Об этом 27 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эта работа не подразумевает публичного комментирования каждого их шага, но я могу заверить, что она ведется. Она ведется, безусловно, со сторонами конфликта, и ведется в принципе с теми экспертами, которые имеют либо данные либо возможности для участия в решении данного вопроса. Пусть это очень сложная формулировка, но она говорит о главном - работа ведется и вопрос находится на постоянном контроле наших военных" - сказала официальный представитель МИД России.

Вместе с тем, коснувшись высказываний президента РФ о неформальных вооруженных формированиях в ходе общения со СМИ 17 ноября, Захарова напомнила, что Путин использовал этот термин применительно к переброшенным Турцией в зону нагорно- карабахского вооруженного конфликта лицам. "То есть речь шла о таких вооруженных формированиях, статус и функционирование которых не соответствует формальным требованиям права. Что касается международно-правовой квалификации данной ситуации то, как известно, в ходе упомянутого выше вооруженного конфликта применяются нормы дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям 1977 года касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. В частности, в контексте данного конфликта, переброшенные боевики подпадают под категорию наемники, поскольку переброшенные лица были завербованы за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте. Фактически принимали непосредственное участие в военных действиях, участвовали в военных действиях для получения личной выгоды - высокого материального вознаграждения", - сказала Захарова, добавив, что по данным из открытых источников, объем данного вознаграждения составлял до 2 тысяч долларов ежемесячно. Она также констатировала, что они не входили в личный состав ни одной из сторон вооруженного конфликта; не являлись ни гражданами стороны, находящейся в конфликте; не лицами постоянно проживающими на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; не направлялись государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте для выполнения официальных обязанностей в качестве лица входящего в состав Вооруженных сил.

"Поскольку, наемнические формирования не могут считаться законными участниками вооруженного конфликта, президент России вполне обоснованно использовал характеристику неформальные вооруженные формирования. Она указывает на их статус, как на не соответствующий формальным требованиям международного права", - сказала Захарова.

Она также не стала комментировать вопрос касательно вандализма, ученного азербайджанскими ВС в отношении мемориальных досок на территории армянского кладбища.

Отметим, что после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха ряд СМИ писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта "еще сотен" ополченцев.

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября. Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставление многочисленные фактические доказательства об их вовлеченности в боевые действия отрицали факт их вовлеченности.

А глава МИД РФ отметил, что число боевиков, участвующих в конфликте исчисляется тысячами.