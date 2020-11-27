Пятница, 27 Ноября 2020 16:11

АрмИнфо. В 2021 году в Армении тариф на воду для потребителей останется прежним, составив180 драмов за кубометр. Данное решение было принято на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг.

Сообщается, что согласно подсчетам Комиссии и учитывая результаты мониторинга фактического объема розничного водоснабжения, суммарная величина розничных тарифов за кубометр составила 178,247 драмов (с учетом НДС), что меньше суммарной величины действующих тарифов на 1,753 драмов/куб.м. (включая НДС). Принимая во внимание, что в 2022 году планируется рост базисных тарифов на розничные услуги, с целью смягчения этого роста Офис вице-премьера, Министерство территориального управления и инфраструктур и компания <Веолия Джур> обсудили разницу между действующими в 2020 году тарифами на розничные услуги и тарифами, рассчитанными на 2021 год, и приняли решение перевести эту разницу на 2022 год, тем самым снизив тариф.

Данное решение вступит в силу 1 января 2021 года.