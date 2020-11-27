Пятница, 27 Ноября 2020 15:18

АрмИнфо. В последнее время часто появляются обвинение в том, что провластные СМИ и руководство страны не рассказывали гражданам о том, что на самом деле происходило на фронте. Об этом в ходе видеообращения заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заметил, что на самом деле ситуация была иная. “Да, я иногда не говорил все до конца, чтобы противник не использовал эту информацию в своих целях, чтобы они не ощущали преимущества. Но мы сообщали, что идут бои в Гадруте, Шуши, Карин Таке. Мы сообщали, что формируются добровольческие отряды в Сюнике. Мы сообщали также о достижениях наших военнослужащих, но ведь это правда, мы должны знать о победах наших солдат”, - подчеркнул премьер.

Пашинян отметил, что противнику не удалось продвинуться в Северном направлении, в Матагисе, от Сотка до Атерка, несмотря на то, что в первые дни войны были позиционные потери, но затем линия фронта была сохранена.

“Наши военнослужащие совершили настоящий подвиг. Они сохранили линию фронта. И для того, чтобы спасти их жизнь, чтобы они не оказались в окружении я подписал трёхстороннее соглашение. Также героическую борьбу вел 9-ый оборонительный корпус. Но оборона была прорвана, что привело к плачевным последствиям. А генерал, который руководил корпусом и разделяет ответственность за все произошедшее, сейчас дает пресс-конференции и представляет сенсационные «разоблачения»”,- подчеркнул премьер.

Пашинян заметил, что во время своего руководства в МО, данный генерал прибрал к рукам сумму в размере $42.000.000, покупал никчемное оружие, и по этому факту в СНБ Армении заведено уголовное дело.

Премьер также подчеркнул, что его супругу Анну Акопян обвиняют в чем-то. “Вы забываете сказать, что часть населения Степанакерта покинула свои дома. Кому-то кажется, что этот город, находящийся под бомбежкой, вряд ли напоминает санаторий в Баден-Бадене. Анна Акопян находилась там, чтобы люди не отчаивались, так как был хаос и постоянно поступала информация о том, что люди покидают родные места. Представитель семьи премьер-министра находился там, чтобы не было паники, а некоторые военнослужащие, которые как раз сеяли панику, были отозваны в Армению.

По поручению премьер-министра, моя супруга для оказания морального содействия представителям Армии обороны посетила командный пункт. Нельзя превращать ее визит в командный пункт в предмет политических спекуляций”, - заявил Пашинян.

Глава кабмина также заверил, что в ходе войны гражданам страны сообщалась только правдивая и достоверная информация.