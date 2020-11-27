Пятница, 27 Ноября 2020 14:45

АрмИнфо. Французская делегация, возглавляемая Госсекретарем МИД Жан-Батистом Лемуаном сегодня с двухдневным рабочим визитом прибудет в Ереван.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Франции в РА, делегация, возглавляемая Лемуаном, привезет с собой второй борт гуманитарной помощи Франции Армении. В рамках визита Жан-Батист Лемуан посетит Министерство здравоохранения РА и две больницы.

В состав делегации также войдут директор кризисного центра МИД Франции Эрик Шевалье, представители общественных организаций, в том числе и знаменитый футболист Юрий Джоркаефф. Запланированы также встречи с политическим руководством страны.