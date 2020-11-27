Пятница, 27 Ноября 2020 14:26

АрмИнфо. Россия приветствует совместное заявление авторитетных НПО-партнеров ЮНЕСКО по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы приветствуем совместное заявление Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Международного совета архивов (МСА), Международного совета музеев, Международной федерации библиотечной ассоциаций и учреждений (ИФЛА) по ситуации в Нагорном Карабахе. Эти авторитетные НПО-партнеры ЮНЕСКО призвали все стороны, которые вовлечены в реализацию соглашения о прекращении огня, в активном режиме обеспечивать уважительное отношение и защиту всех объектов культурно-исторического, архитектурного и религиозного наследия. В том числе и в соответствии с положениями Каннской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года.

Мы рассчитываем, что экспертный потенциал этих организаций - а они признаны во всем мире - будет в полной мере задействован при подготовке и направлении в регион миссии ЮНЕСКО во взаимодействии с армянской и азербайджанской сторонами", - подытожила Захарова.