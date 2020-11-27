Пятница, 27 Ноября 2020 13:14

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении готовятся материалы в связи с внезапной смертью российского военнослужащего в городе Гюмри. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Римма Еганян.

Отметим, что в четверг вне воинской части было обнаружено тело российского военнослужащего. Следов насильственной смерти на теле скончавшегося обнаружено не было. Военнослужащим был 36 летний контрактник А.П.