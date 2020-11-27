Пятница, 27 Ноября 2020 12:02

АрмИнфо. С целью несения боевого дежурства, 27 ноября ВС Армении и Азербайджана были уточнены точки фактического размещения временных опорных пунктов. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

"Демаркация и делимитация государственной границы - это длительный и комплексный процесс, который осуществляется совместными

межведомственными комиссиями и рабочими группами путем межгосударственных переговоров, в результате которых подписывается соответствующий международный документ", - отмечается в сообщении МИД Армении.

Стоит заметить, что накануне ВС Азербайджана вошли на территорию Сотского залотоносного рудника в Гегаркуникской области Армении, находящего на стыке армяно- азербайджанской границы. Этот факт был негативно воспринят армянским обществом, которое резко раскритиковало действующие власти страны.