Пятница, 27 Ноября 2020 11:20

АрмИнфо. Виновником бедствия, жертвой которого мы все оказались является отнюдь не только премьер-министр Армении Никол Пашинян. И я не считаю сегодня справедливым валить все на одного человека. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор издательского дома <Антарес>, общественный деятель Армен Мартиросян.

Данная мина под названием нерешенный карабахский вопрос, согласно Маритросяну, была заложена под Пашиняна дашнакцаканами и республиканцами, лично экс- президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. И, конечно, при большом желании Пашинян мог на нее не садиться. Особенно прекрасно понимая степень ее взрывоопасности.

"На мой взгляд, Никол Пашинян все-таки мог избежать войны. На пике собственной легитимности и популярности, к примеру, дней через 10 после собственной победы на парламентских выборах он вполне мог выступить с обращением к нации. Он вполне мог раскрыть ситуацию, сообщить обществу об ожидаемых от Армении шагах, обосновав их реализацию как единственную возможность сохранить мир. К сожалению, этого сделано не было", - заметил он.

В этом свете, Мартиросян считает необходимым, чтобы армянское общество уже сегодня осознало бесперспективность заложения очередной мины под руководителя Армении. Мины, которой предстоит подорваться через 20 лет. Детонатором, самой опасной частью этой мины он считает безграмотное, бросающееся от одной крайности к другой, общество. Общество, заставлявшее в дни войны представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна говорить те тексты, которые он говорил.

"Власть, вне всяких сомнений, должна смотреть в будущее. Работать на будущее. Но я не считаю, что это будущее должна создавать и строить только власть. Это далеко не так. Каждый из нас должен заниматься собственными детьми. Каждый родитель обязан обсуждать с ребенком его будущую профессию. Мы должны водить детей в музеи, театры, книжные магазины. Мы должны сеять семена, которым предстоит дать всходы в виде прихода качественно лучшего будущего. Альтернативы у нас просто нет", - подытожил Мартиросян.