Пятница, 27 Ноября 2020 10:36

АрмИнфо.Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства.

"25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу. Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем во французском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что обязанность Парижа как сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоит в том, чтобы работать над урегулированием нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в этой связи добавив, что вопрос о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не будет и не может быть определено заранее и в одностороннем порядке.

"Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта последних нескольких недель. В своем обращении к Сенату госсекретарь также напомнил, что ни одно государство еще не признало Нагорный Карабах",

- отмечается в заявлении МИД Франции.

В Париже вновь подчеркнули приверженность добиться прочного урегулирования конфликта с учетом требований безопасности и достоинства народов региона. "Франция и дальше будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Привержены в соответствующих рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ продвигаться вперед по всем параметрам, которые еще предстоит согласовать после соглашения о прекращении огня, заключенного 9 ноября, в частности пол части вывода иностранных наемников, задействованных во время конфликта, или защита исторического и культурного наследия региона", - отметили в МИД Франции, и в этом контексте напомнив также о структурированных действиях французской стороны по оказанию гуманитарной помощи, населению, пострадавшему в результате конфликта.

Отметим, что25 ноября, Сенат Франции 305 голосами "за" и одним против, принял резолюцию о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, который был представлен 5 политическими фракциями.

Резолюция в числе прочих положений предлагает правительству Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику; осуждает агрессию Азербайджана в отношении Арцаха с участием Турции и иностранных наемников, требуя вывести войска из захваченных после 27 сентября территорий; также требует от правительства приложить все усилия для восстановления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, что позволит восстановить границы от 1994 года, а это в свою очередь обеспечит безопасность армянского населения и возвращение вынужденных переселенцев, а также защитит армянское культурное и религиозное наследие. Указав в резолюции на армянские погромы в Баку, Сумгаите, Кировабаде и Мараге, и ссылаясь на доклады комиссии по расизму и нетерпимости Совета Европы и комитета ООН по расовой дискриминации (CERD) по Азербайджану, была указана невозможность проживания армянского населения в АР.

Принятие Сенатом Франции данной резолюции приветствовали уже МИД Армении, МИД Арцаха, Католикос Всех армян Гарегин Второй, Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый, премьер-министр РА Никол Пашинян.

В Баку же раскритиковали данную резолюцию, назвав документ клочком бумаги