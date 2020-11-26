Четверг, 26 Ноября 2020 18:46

АрмИнфо. Депутат Тагуи Товмасян, на днях покинувпая фракцию "Мой шаг" сообщила, что азербайджанцы сломали ворота из Карвачара в Армению, ведущие в Гегаркуник, и продвигаются вперед. Об этом депутат заявила с трибуны парламента.

Товмасян заявила, что говорила с командиром корпуса армянской армии, размещенной в Гегаркунике, который подтвердил данную информацию.

"Командир сообщил мне, что азербайджанцы хотет передвинуть ворота поближе к границе Армении. Это настоящий позор. Я абсолютно не понимаю, где вторая и третья сторона трехстороннего соглашения. Я призываю наших военослужащих встать рядом с жителями Гегаркуника, и защитить их безопасность", - подчеркнула Товмасян.

В свою очередь депутат от ППА Наира Зограбян с трибуны парламента показала видео, на ктоором видно, что в Сотке находятся азербайджанские военнослужащие. Депутат призвала срочно принять соотвествующие меры.

Отметим, что Минобороны Армении опровергло информацию о том, что азербайджанские военнослужащие вторглись на территорию рудника Сотк. В свою очередь губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян заявил, что проблема заключается в расположении ворот, которое сейчас обсуждается в трехстороннем порядке. Саносян также опроверг информацию о том, что азербайджанские военнослужащие находятся в руднике Сотк.