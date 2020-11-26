Четверг, 26 Ноября 2020 18:33

АрмИнфо. Генеральный секретарь Минобороны Армении Артур Саркисян призвал депутатов парламента пока не принимать законопроект об отмене режима военного положения, предложенный фракций "Просвещенная Армения". Саркисян заявил, что сейчас есть определенные риски, о которых вчера отмечалось в ходе заседания комиссии по обороне и безопасности. "Минобороны согласно с тем, что военное положение не может длиться вечено, но сейчас нам необходимы механизмы, которые заменят некоторые положения режима ВП. В противном случае, появятся определенные риски, о них сегодня уже говорили. Принятие этого варианта создаст угрозы в сфере обороны и безопасности. Минобороны уже разработало правовые нормы и собирается представить механизмы для решения проблем",- заключил Саркисян.