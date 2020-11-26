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АрмИнфо. Генеральный секретарь Минобороны Армении Артур Саркисян призвал депутатов парламента пока не принимать законопроект об отмене режима военного положения, предложенный фракций "Просвещенная Армения". Саркисян заявил, что сейчас есть определенные риски, о которых вчера отмечалось в ходе заседания комиссии по обороне и безопасности. "Минобороны согласно с тем, что военное положение не может длиться вечено, но сейчас нам необходимы механизмы, которые заменят некоторые положения режима ВП. В противном случае, появятся определенные риски, о них сегодня уже говорили. Принятие этого варианта создаст угрозы в сфере обороны и безопасности. Минобороны уже разработало правовые нормы и собирается представить механизмы для решения проблем",- заключил Саркисян.
|Минобороны РА сообщило о проведении работ по демаркации
|Парламент Армении не принял законопроект об отмене военного положения
|Депутат Тагуи Товмасян призывает военнослужащих защитить жителей Гегаркуника
|Эдмон Марукян властям Армении: Действительно ли страны-сопредседатели ОБСЕ выступили против признания Арцаха?
|Минобороны РА призывает пока не принимать законопроект об отмене военного положения
|Вице-спикер: Парадокс - проигравшая власть обвиняет в своей капитуляции оппозицию
|Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили Карабах
|Лавров назвал странными высказывания главы МИД Германии по договоренностям по Нагорному Карабаху
|Итальянская Сан-Джорджо-ди-Ногаро признала независимость Арцаха и Геноцид армян
|Макей: Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ
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|Депутат: Попытки властей лишить лидера партии "Процветающая Армения" депутатского мандата лишены всякого обоснования
|Оппозиция: Безопасность в Армении отныне всегда будет под угрозой
|Правительство Армении считает, что от режима военного положения следует отказываться поэтапно
|Глава МИД Армении рассказал Генсеку ООН о пытках в отношении военнопленных и мирных жителей, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана
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|Депутат: Передача части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении обоснована
|Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил действия России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Ара Айвазян: На дипломатическом поприще у Армении не было провалов
|Милли меджлис Азербайджана требует исключить Францию из тройки сопредседателей МГ ОБСЕ
|Россия продолжает развертывать миротворческий контингент в Карабахе, задействуются современные средства РЭБ
|Перед Минобороны Армении проходит очередная акция родителей и родственников военнослужащих срочной службы
|Министр: Армения намерена закупить 300 тысяч доз вакцин против коронавируса в середине весны 2021 года
|"Просвещенная Армения" призывает отменить военное положение, "Мой шаг" сопротивляется
|В Совфеде России прокомментировали резолюцию Сената Франции по Карабаху
|МИД Турции отреагировал на резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху
|Прогноз: 9-й пункт превратит Армению в Аджарию
|Фонд «Азнавур» отправит в Армению 35 тонн гуманитарной помощи
|В Армении выявлено 1785 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В настоящее время осуществляются две программы социального содействия соотечественникам из Арцаха, нашедшим временное убежище в Армении
|В ходе внеочередного заседания парламента фракция "Мой шаг" взяла 20 минутный перерыв
|Перед зданием парламента проходит акция протеста с требованием отмены военного положения
|Никол Пашинян: Будучи премьер - министром, я беру всю полноту ответственности за сложившуюся в Армении ситуацию
|Аналитик: Резолюция французского Сената – шаг по сдерживанию турецкой экспансии
|Туркменистан выступает за сотрудничество по разрешению региональных и глобальных экологических проблем
|Никол Пашинян: Смена министра экономики Армении произойдет в ближайшее время
|ANCA приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о необходимости признания Арцаха и призывает США последовать этому примеру
|"Аврора" объявляет международный фандрайзинге для жителей Арцаха под эгидой AraratChallenge
|Глава МИД Армении и представители СЕ обсудили текущую ситуацию в Арцахе
|Глава МИД Армении и минские посредники обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|МИД Армении: Принятая Сенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к справедливому решению арцахского вопроса
|Госсекретарь МИД Франции: Одностороннее признание Парижем независимости Карабахa не пойдёт никому на пользу
|Никол Пашинян: Международное признание независимости Арцаха входит в международную повестку
|Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Арцаха
|Мхитар Айрапетян: Сведения о том, что в дни арцахской войны на территории Ирана оказались армянские военнослужащие не соответствует действительности
|Премьер Армении и Генсек МОФ обсудили важность сохранения армянского культурно- исторического наследия в Арцахе
|В Сенате Франции началось обсуждение резолюции о признании независимости Арцаха
|Бывший член КРОУ Армении будет назначен губернатором Котайкской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 26 ноября
|Армен Саркисян не претендует на пост премьера, но считает, что сейчас не может использовать весь свой потенциал
|Германия направила 2 млн евро МККК на его деятельность в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр встретился с членами семей военнослужащих, попавших в плен во время арцахской войны
|Экс-премьер: России не выгодно поддерживать Никола Пашиняна, потому что он потерял авторитет
|Мартакертское направление в Нагоный Карабах сегодня закрылось
|Грант Багратян: Мы проиграли войну из-за ряда тактических, политических и стреатегических ошибок
|Правозащитник: То, что произошло со мной, является самой настоящей провокацией
|Военкор Пегов: Сдача Шуши - это политическое решение, а не военное
|Эрдоган решил покичиться перед соратниками "успехами" в Нагорном Карабахе
|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Читать больше
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