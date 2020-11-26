Четверг, 26 Ноября 2020 17:11

АрмИнфо. Попытки властей лишить лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатского мандата лишены всякого обоснования. Об этом 26 ноября журналистам заявила депутат от фракции "ПА" Иветта Тоноян.

Напомним, что Совет Национального Собрания Армении в ходе закрытого заседания 24 ноября принял решение удовлетворить ходатайство Комиссии по предотвращению коррупции и обратится в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос лишения депутатского мандата лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

По словам Иветты Тоноян, неубедительность обоснования проявилась и в ходе заседания Совета. Речь в данном случае, продолжила депутат, идет о политическом преследовании лидера фракции и одноименной партии. Конкретно, премьер-министр РА Никол Пашинян пытается свести счеты с Гагигом Царукяном, и решение Совета укладывается в рамки этой логики, в чем уже все имели возможность убедиться. Лишение Гагика Царукяна ничего не изменит. Это представители власти, которые ради своей благополучной жизни, готовы пойти на все. Для них не существует таких понятий, как святость, национальные ценности, они лишь по мандатам определяют человека. Мы имеем дело с мелкими людьми", - заявила Иветта Тоноян.

Она добавила, что Никол Пашинян должен уйти, и уйти, как можно скорее. Оппозиция продолжит свою борьбу за достижение этой цели. Власти находятся в шоке от тех процессов, которые сегодня происходят, и об этом свидетельствует обсуждаемый сегодня в парламенте страны вопрос об отмене военного положения. Власти не желают отмены, хотя и не представляют обоснованных доводов в пользу своей позиции. Даже то, что основным докладчиком от правительства по вопросу отмены военного положения выступает замминистра здравоохранения, уже говорит обо всем.