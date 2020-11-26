Четверг, 26 Ноября 2020 15:42

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Ара Айвазяна и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили гуманитарную

ситуацию, сложившуюся в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии и ее последствий для региона.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны коснулись сложившегося гуманитарного кризиса и предпринимаемых шагов для его преодоления. В

этой связи Айвазян особо подчеркнул важность привлечения международных структур и в первую очередь, соответствующих органов ООН для работы на местах.

Глава МИД Армении также указан на важность обеспечения условий для возвращения перемещенных карабахских армян и необходимость осуществления шагов, направленных на защиту их прав. Айвазян предоставил Гутерришу исчерпывающую информацию о пытках и других актах насилия в отношении военнопленных и мирных жителей, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана.

Стороны обоюдно указали важность строгого соблюдение международного гуманитарного права, норм прав человека и уважительное отношение к историческому и культурному наследию Арцаха.