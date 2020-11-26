|Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили Карабах
|Лавров назвал странными высказывания главы МИД Германии по договоренностям по Нагорному Карабаху
|Итальянская Сан-Джорджо-ди-Ногаро признала независимость Арцаха и Геноцид армян
|Макей: Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ
|Аркадий Хачатрян: Руководству страны военное положение нужно в корыстных целях
|Депутат: Попытки властей лишить лидера партии "Процветающая Армения" депутатского мандата лишены всякого обоснования
|Оппозиция: Безопасность в Армении отныне всегда будет под угрозой
|Правительство Армении считает, что от режима военного положения следует отказываться поэтапно
|Глава МИД Армении рассказал Генсеку ООН о пытках в отношении военнопленных и мирных жителей, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана
|Новоназначенный Посол Нидерландов в Армении готов к реализации потенциала двустороннего сотрудничества
|"Мой шаг": Отмена военного положения не должна быть самоцелью
|Депутат: Передача части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении обоснована
|Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил действия России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Ара Айвазян: На дипломатическом поприще у Армении не было провалов
|Милли меджлис Азербайджана требует исключить Францию из тройки сопредседателей МГ ОБСЕ
|Россия продолжает развертывать миротворческий контингент в Карабахе, задействуются современные средства РЭБ
|Перед Минобороны Армении проходит очередная акция родителей и родственников военнослужащих срочной службы
|Министр: Армения намерена закупить 300 тысяч доз вакцин против коронавируса в середине весны 2021 года
|"Просвещенная Армения" призывает отменить военное положение, "Мой шаг" сопротивляется
|В Совфеде России прокомментировали резолюцию Сената Франции по Карабаху
|МИД Турции отреагировал на резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху
|Прогноз: 9-й пункт превратит Армению в Аджарию
|Фонд «Азнавур» отправит в Армению 35 тонн гуманитарной помощи
|В Армении выявлено 1785 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В настоящее время осуществляются две программы социального содействия соотечественникам из Арцаха, нашедшим временное убежище в Армении
|В ходе внеочередного заседания парламента фракция "Мой шаг" взяла 20 минутный перерыв
|Перед зданием парламента проходит акция протеста с требованием отмены военного положения
|Никол Пашинян: Будучи премьер - министром, я беру всю полноту ответственности за сложившуюся в Армении ситуацию
|Аналитик: Резолюция французского Сената – шаг по сдерживанию турецкой экспансии
|Туркменистан выступает за сотрудничество по разрешению региональных и глобальных экологических проблем
|Никол Пашинян: Смена министра экономики Армении произойдет в ближайшее время
|ANCA приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о необходимости признания Арцаха и призывает США последовать этому примеру
|"Аврора" объявляет международный фандрайзинге для жителей Арцаха под эгидой AraratChallenge
|Глава МИД Армении и представители СЕ обсудили текущую ситуацию в Арцахе
|Глава МИД Армении и минские посредники обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|МИД Армении: Принятая Сенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к справедливому решению арцахского вопроса
|Госсекретарь МИД Франции: Одностороннее признание Парижем независимости Карабахa не пойдёт никому на пользу
|Никол Пашинян: Международное признание независимости Арцаха входит в международную повестку
|Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Арцаха
|Мхитар Айрапетян: Сведения о том, что в дни арцахской войны на территории Ирана оказались армянские военнослужащие не соответствует действительности
|Премьер Армении и Генсек МОФ обсудили важность сохранения армянского культурно- исторического наследия в Арцахе
|В Сенате Франции началось обсуждение резолюции о признании независимости Арцаха
|Бывший член КРОУ Армении будет назначен губернатором Котайкской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 26 ноября
|Армен Саркисян не претендует на пост премьера, но считает, что сейчас не может использовать весь свой потенциал
|Германия направила 2 млн евро МККК на его деятельность в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр встретился с членами семей военнослужащих, попавших в плен во время арцахской войны
|Экс-премьер: России не выгодно поддерживать Никола Пашиняна, потому что он потерял авторитет
|Мартакертское направление в Нагоный Карабах сегодня закрылось
|Грант Багратян: Мы проиграли войну из-за ряда тактических, политических и стреатегических ошибок
|Правозащитник: То, что произошло со мной, является самой настоящей провокацией
|Военкор Пегов: Сдача Шуши - это политическое решение, а не военное
|Эрдоган решил покичиться перед соратниками "успехами" в Нагорном Карабахе
|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Итальянский Скио просит власти страны признать независимость Арцаха
|Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян
|В Ереване обсудили послевоенную ситуацию в Армении, Арцахе и диаспоре
|Глава партии "Просвещенная Армения" обратился к председателю ЕКПП
|В Кремле рассказали о деятельности в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении опровергли отставку начальника Генштаба ВС
|Читать больше
АрмИнфо.Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Армения Николас Схемерс выразил готовность в выявлении и реализации потенциала сотрудничества между странами в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом он заявил в ходе встречи с министром территориального управления и инфраструктур Республики Армения Суреном Папикяном.
Поздравив Николаса Схемерса с принятием ответственной миссии, Сурен Папикян выразил надежду, что невзирая на поствоенную сложную ситуацию в Армении, новоназначенный Посол внесет свой вклад в расширение и развитие экономической и политической повестки двусторонних отношений. Вместе с тем, министр подчеркнул значение открытия Посольства Нидерландов в Ереване с точки зрения повышения уровня сотрудничества с Министерством территориального управления и инфраструктур.
Представив Послу дорожную карту правительства РА, направленную на смягчение последствий Арцахской войны, министр указал на важность возможного сотрудничества с дружественными странами в программах по оказанию гуманитарной помощи и репатриации перемещенных из Арцаха граждан.
Согласно сообщению, собеседники обсудили результаты успешного взаимодействия с миграционной службой, в частности прогресс, зарегистрированный в реадмиссионных процессах с нидерландской стороной в рамках реадмиссионного соглашения между Арменией и ЕС. Стороны обсудили также вопросы, касающиеся обмена опытом в сферах территориального управления, местного самоуправления и процесса административно- территориальных реформ
|Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили Карабах
|Лавров назвал странными высказывания главы МИД Германии по договоренностям по Нагорному Карабаху
|Итальянская Сан-Джорджо-ди-Ногаро признала независимость Арцаха и Геноцид армян
|Макей: Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ
|Аркадий Хачатрян: Руководству страны военное положение нужно в корыстных целях
|Депутат: Попытки властей лишить лидера партии "Процветающая Армения" депутатского мандата лишены всякого обоснования
|Оппозиция: Безопасность в Армении отныне всегда будет под угрозой
|Правительство Армении считает, что от режима военного положения следует отказываться поэтапно
|Глава МИД Армении рассказал Генсеку ООН о пытках в отношении военнопленных и мирных жителей, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана
|Новоназначенный Посол Нидерландов в Армении готов к реализации потенциала двустороннего сотрудничества
|"Мой шаг": Отмена военного положения не должна быть самоцелью
|Депутат: Передача части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении обоснована
|Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил действия России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Ара Айвазян: На дипломатическом поприще у Армении не было провалов
|Милли меджлис Азербайджана требует исключить Францию из тройки сопредседателей МГ ОБСЕ
|Россия продолжает развертывать миротворческий контингент в Карабахе, задействуются современные средства РЭБ
|Перед Минобороны Армении проходит очередная акция родителей и родственников военнослужащих срочной службы
|Министр: Армения намерена закупить 300 тысяч доз вакцин против коронавируса в середине весны 2021 года
|"Просвещенная Армения" призывает отменить военное положение, "Мой шаг" сопротивляется
|В Совфеде России прокомментировали резолюцию Сената Франции по Карабаху
|МИД Турции отреагировал на резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху
|Прогноз: 9-й пункт превратит Армению в Аджарию
|Фонд «Азнавур» отправит в Армению 35 тонн гуманитарной помощи
|В Армении выявлено 1785 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В настоящее время осуществляются две программы социального содействия соотечественникам из Арцаха, нашедшим временное убежище в Армении
|В ходе внеочередного заседания парламента фракция "Мой шаг" взяла 20 минутный перерыв
|Перед зданием парламента проходит акция протеста с требованием отмены военного положения
|Никол Пашинян: Будучи премьер - министром, я беру всю полноту ответственности за сложившуюся в Армении ситуацию
|Аналитик: Резолюция французского Сената – шаг по сдерживанию турецкой экспансии
|Туркменистан выступает за сотрудничество по разрешению региональных и глобальных экологических проблем
|Никол Пашинян: Смена министра экономики Армении произойдет в ближайшее время
|ANCA приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о необходимости признания Арцаха и призывает США последовать этому примеру
|"Аврора" объявляет международный фандрайзинге для жителей Арцаха под эгидой AraratChallenge
|Глава МИД Армении и представители СЕ обсудили текущую ситуацию в Арцахе
|Глава МИД Армении и минские посредники обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|МИД Армении: Принятая Сенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к справедливому решению арцахского вопроса
|Госсекретарь МИД Франции: Одностороннее признание Парижем независимости Карабахa не пойдёт никому на пользу
|Никол Пашинян: Международное признание независимости Арцаха входит в международную повестку
|Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Арцаха
|Мхитар Айрапетян: Сведения о том, что в дни арцахской войны на территории Ирана оказались армянские военнослужащие не соответствует действительности
|Премьер Армении и Генсек МОФ обсудили важность сохранения армянского культурно- исторического наследия в Арцахе
|В Сенате Франции началось обсуждение резолюции о признании независимости Арцаха
|Бывший член КРОУ Армении будет назначен губернатором Котайкской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 26 ноября
|Армен Саркисян не претендует на пост премьера, но считает, что сейчас не может использовать весь свой потенциал
|Германия направила 2 млн евро МККК на его деятельность в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр встретился с членами семей военнослужащих, попавших в плен во время арцахской войны
|Экс-премьер: России не выгодно поддерживать Никола Пашиняна, потому что он потерял авторитет
|Мартакертское направление в Нагоный Карабах сегодня закрылось
|Грант Багратян: Мы проиграли войну из-за ряда тактических, политических и стреатегических ошибок
|Правозащитник: То, что произошло со мной, является самой настоящей провокацией
|Военкор Пегов: Сдача Шуши - это политическое решение, а не военное
|Эрдоган решил покичиться перед соратниками "успехами" в Нагорном Карабахе
|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Итальянский Скио просит власти страны признать независимость Арцаха
|Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян
|В Ереване обсудили послевоенную ситуацию в Армении, Арцахе и диаспоре
|Глава партии "Просвещенная Армения" обратился к председателю ЕКПП
|В Кремле рассказали о деятельности в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении опровергли отставку начальника Генштаба ВС
|Читать больше
|Прогноз: 9-й пункт превратит Армению в Аджарию
|Аналитик: Резолюция французского Сената – шаг по сдерживанию турецкой экспансии
|Аналитик: Решать наши проблемы должны мы, а не страны-сопредседатели
|Армен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтересна
|Аналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевидна
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности