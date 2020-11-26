Четверг, 26 Ноября 2020 15:42

АрмИнфо.Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Армения Николас Схемерс выразил готовность в выявлении и реализации потенциала сотрудничества между странами в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом он заявил в ходе встречи с министром территориального управления и инфраструктур Республики Армения Суреном Папикяном.

Поздравив Николаса Схемерса с принятием ответственной миссии, Сурен Папикян выразил надежду, что невзирая на поствоенную сложную ситуацию в Армении, новоназначенный Посол внесет свой вклад в расширение и развитие экономической и политической повестки двусторонних отношений. Вместе с тем, министр подчеркнул значение открытия Посольства Нидерландов в Ереване с точки зрения повышения уровня сотрудничества с Министерством территориального управления и инфраструктур.

Представив Послу дорожную карту правительства РА, направленную на смягчение последствий Арцахской войны, министр указал на важность возможного сотрудничества с дружественными странами в программах по оказанию гуманитарной помощи и репатриации перемещенных из Арцаха граждан.

Согласно сообщению, собеседники обсудили результаты успешного взаимодействия с миграционной службой, в частности прогресс, зарегистрированный в реадмиссионных процессах с нидерландской стороной в рамках реадмиссионного соглашения между Арменией и ЕС. Стороны обсудили также вопросы, касающиеся обмена опытом в сферах территориального управления, местного самоуправления и процесса административно- территориальных реформ