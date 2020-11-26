Четверг, 26 Ноября 2020 15:40

АрмИнфо.Депутат от фракции "Мой шаг", глава парламентской комиссии по государственно- правовым вопросам Владимир Варданян заявил, что сейчас не самый подходящий момент для отмены военного положения. Об этом Варданян заявил в ходе внеочередного заседания парламента.

Депутат заявил, что в Азербайджане режим военного положения продолжает действовать. Более того, Варданян заявил, что в некоторых городах Азербайджана введен комендантский час.

"Учитывая данную ситуацию, я считаю, что мы также пока не должны отменять режим военного положения. Можно подождать, внести в данный проект закона изменения. Выслушать все предложения правительства, и уже потом выносить данный законопроект на голосование ", - подчеркнул Варданян.

В свою очередь депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян подчеркнула, что правящая фракция просто не хочет принимать предложение оппозиции и отменить режим военного положения.

"Я не услышала ни одного аргументированного выступления против нашей инициативы. Режим военного положения искусственно затягивается. Мы считаем подобное поведения неприемлемым", - заявила депутат.

Депутат от фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заметил, что в послевоенный период есть ряд проблем, которые необходимо решить, и сейчас для этого сохраняется режим военного положения.

"Сейчас перед нами стоит главная задача, обеспечить боевое дежурство на границе протяженностью в 520 км. Есть еще целый ряд проблем, о которых не раз говорилось. Решить все эти проблемы без режима военного положения будет сложно. Вчера в ходе заседания представитель Генштаба Армении сообщил, что уже разработан пакет проектов, который будет представлен в правительство. Согласно данному пакету можно будет решить ряд проблем без отмены режима военного положения. Речь идет о защите границ Армении, о защите нашей земли. Нужно осознать, что введение или устранение режима военного положения не является самоцелью", - заключил Мкртчян.