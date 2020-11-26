Четверг, 26 Ноября 2020 14:20

АрмИнфо.На дипломатическом поприще у Армении не было провалов. Об этом 26 ноября журналистам заявил министр иностранных дел РА Ара Айвазян.

По его словам, провал произошел на полях боев, но и здесь речь идет о несопоставимости сил. Министр констатировал, что армянские солдаты героически сопротивлялись азербайджано- турецкой агрессии. Сейчас, как заметил министр, проблема переводится в дипломатическое русло. "Наш долг сделать все возможное для достойного решения проблемы", - сказал глава армянской дипломатии.