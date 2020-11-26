Четверг, 26 Ноября 2020 14:18

АрмИнфо. Милли меджлис Азербайджана выразил протест французскому Сенату из-за принятой накануне резолюции по Нагорному Карабаху и призвал правительство страны пересмотреть политические и экономические отношения с Парижем.

Как сообщают азербайджанские СМИ, парламент Азербайджана также предложил правительству обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Азербайджанские депутаты призвали отозвать своего посла из Франции и приостановить деятельного группы-дружбы Азербайджан-Франция.

Отметим, что накануне, Сенат Франции 305 голосами "за" и одним против, принял резолюцию о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, который был представлен 5 политическими фракциями.

Резолюция в числе прочих положений предлагает правительству Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику; осуждает агрессию Азербайджана в отношении Арцаха с участием Турции и иностранных наемников, требуя вывести войска из захваченных после 27 сентября территорий; также требует от правительства приложить все усилия для восстановления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, что позволит восстановить границы от 1994 года, а это в свою очередь обеспечит безопасность армянского населения и возвращение вынужденных переселенцев, а также защитит армянское культурное и религиозное наследие. Указав в резолюции на армянские погромы в Баку, Сумгаите, Кировабаде и Мараге, и ссылаясь на доклады комиссии по расизму и нетерпимости Совета Европы и комитета ООН по расовой дискриминации (CERD) по Азербайджану, была указана невозможность проживания армянского населения в АР.

Принятие Сенатом Франции данной резолюции приветствовали уже МИД Армении, МИД Арцаха, Католикос Всех армян Гарегин Второй, Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый, премьер-министр РА Никол Пашинян.

В Баку же раскритиковали данную резолюцию, назвав документ клочком бумаги. А в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали решение французских парламентариев очередным "показателем игнорирования элементарных норм международного права и принципов справедливости в угоду внутриполитических интересов".