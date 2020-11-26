Четверг, 26 Ноября 2020 14:14

АрмИнфо.Перед Министерством обороны Армении проходит очередная акция родителей и родственников военнослужащих срочной службы.

Собравшиеся просят предоставить Минобороны РА в том числе и информацию относительно сроков вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.

Манук Хачатарян - родственник одного из военнослужащих Армии обороны Арцаха представляя цель акции, сообщил, что они получают множество сообщений от солдат о серьезных проблемах в рядах ВС на текущий момент связанных с обеспечением. "Мы, родственники военнослужащих, находимся в постоянном контакте друг с другом. И поступает множество сообщений о проблемах, связанных с дислокацией наших войск - отсутствием нормальных условий для ночлега, отсутствие элементарных условий гигиены. 16-17 дней, полагаю достаточный срок для того, чтобы обеспечить войска элементарными условия гигиены. Солдаты спят на полу, на улице, простужаются. Если бы это было во время войны, все было бы понятно. Но не в этих условиях, когда война закончилась. Мы хотим, чтобы наши солдаты имели возможность получения элементарной медпомощи", - отметил Хачатрян.

Родители собравшихся военнослужащих требуют предоставить их детям отпуск, провести надлежащее медобслуживание и позволить им восстановиться. Родители указывают, что военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, сейчас находятся в сложном морально-психологическом состоянии и нуждаются в восстановлении.

Родители подготовили письменный запрос, с вопросами, волнующими их, который передали в Минобороны Армении. При этом, собравшиеся отказываются расходиться, требуя назвать им конкретную дату, когда будут им предоставлены ответы на их вопросы.

Стоит заметить, что ранее в Минобороны РА выступили с заявлением, подчеркнув, что несмотря на подписание трехстороннего соглашения о перемирии, военнослужащие срочной службы продолжают нести службу на местах постоянной дислокации. В МО РА также обещали рассмотреть возможности предоставления срочникам отпусков, как только позволят обстоятельства. Заметим, что несколько дней подряд перед зданием Минобороны РА собирались родители военнослужащих пропавших без вести, требуя предоставить им информацию об их детях.