Четверг, 26 Ноября 2020 14:14

АрмИнфо.Армения намерена закупить 300 тысяч доз вакцин против коронавируса в середине весны 2021 года. Об этом 26 ноября на заседании правительства заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, закупки будут производиться с международной платформы, на которой уже зарегистрировались 180 государств мира.

Закуп будет производиться у тех претендентов, которые раньше всех зарегистрируют свою продукцию, приемлемую по цене и по эффективности. В настоящее время речь идет о 10 претендентах, в основном, представляющих компании из России, США и Европы. Министр заметил, что в случае необходимости объемы закупок вакцин будут увеличены. В основном, они будут направлены на больных хроническими заболеваниями, престарелых граждан, медицинский персонал и лиц, работающих в закрытых помещениях. Данная категория граждан составляет 10%, и соответственно, количество вакцин на первом этапе будет ограничено 300 тысячами доз.

Арсен Торосян подчеркнул, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в Армении продолжает оставаться относительно стабильной. За истекшие сутки зафиксировано 1785 новых случаев заболеваемости против 1563 сутками ранее. По сравнению с данными трехнедельной давности, есть надежда на некоторую стабилизацию ситуации. Медицинские учреждения республики уже обладают достаточным количеством коек для лечения больных. Уже нет необходимости в отказе от стационарного лечения тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации. Есть надежда на сохранение этой тенденции в течение ближайших нескольких недель. Он заметил, что сейчас идет подготовка к зимнему сезону, в течение которого возможен некоторый спад эпидемии, после чего не исключена ее очередная вспышка.

Отметим, что за минувшие сутки в Армении выявлено 1785 новых случаев заражения коронавирусом. Было проведено 4.383 теста. В общей

сложности, в республике было подтверждено 130.870 случаев коронавируса, выздоровели 103.055 человек, скончались 2.068, плюс 28 за минувшие сутки. Было зафиксировано также 519 случаев смерти, плюс 6 за минувшие сутки, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 25.228 пациентов. Общее количество проведенных тестов - 498.951.