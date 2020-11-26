Четверг, 26 Ноября 2020 12:42

АрмИнфо. Фонд «Азнавур» совместными усилиями с партнерами из Франции и Швейцарии собрали 35 тонн гуманитарной помощи для Армении. Об этом говорится в официальном сообщении Фонда.

Согласно источнику, часть груза будет перенаправлена 27 ноября на арендованном правительством Франции самолете, который будет предоставлен в рамках объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном гуманитарной помощи. В Армению отправится и исполнительный директор Фонда «Азнавур» Кристина Азнавур, чтобы вместе с командой Фонда упорядочить процесс распределения помощи.

«Армения всегда занимала особое место в сердце Шарля Азнавура. Он стал символом переживших землетрясение в Гюмри, будучи всегда рядом с армянским народом, как в самые счастливые, так и печальные моменты», - сказал соучредитель Фонда «Азнавур» председатель Попечительского совета Николя Азнавур.

Сообщается, что в сборе этой масштабной гуманитарной помощи приняли участие многочисленные организации во Франции и Швейцарии, а также около ста добровольцев.