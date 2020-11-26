Четверг, 26 Ноября 2020 12:33

АрмИнфо. В настоящее время осуществляются две программы социального содействия соотечественникам из Арцаха, нашедшим временное убежище в Армении. Об этом 26 ноября на заседании правительства заявил министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян.

По его словам, в рамках одной из программ соотечественникам предоставляется единовременная денежная помощь в размере 68 тысяч драмов на каждого человека. В рамках данной программы зарегистрировались 30 тысяч граждан. Тем не менее, как заметил министр, не исключено, что количество бенефициаров будет доведено до 94 тысяч человек. С учетом эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, средства посредством филиалов "Айпост" и "Арцахпост", будут перечисляться постепенно. На первом этапе содействие будет оказано 3 тыс граждан с последующим увеличением количества адресантов. Это, по словам министра, необходимо, чтобы исключить очереди.

Со следующей недели начнется электронная регистрация бенефициаров второй программы, предусматривающей оказание содействия семьям, оказавшимся вне своих населенных пунктов. В рамках данной программы размер финансового содействия составит 300 тысяч драмов на каждого человека.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что бенефициарами обоих программ являются не семьи, а все члены семей. В ближайшее время будут приняты еще несколько программ, которые будут направлены на содействие лицам, потерявшим кров над головой. В данном вопросе, продолжил Пашинян, необходимо провести быстрые консультации с правительством Арцаха, чтобы провести учет данной категории граждан. "Но нашей главной задачей должно стать содействие в возвращении граждан в места постоянного проживания. Стержнем всех этих программ является достижение этой задачи", - сказал глава армянского правительства.