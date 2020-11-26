Четверг, 26 Ноября 2020 11:02

АрмИнфо.ANCA приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о необходимости признания независимости Арцаха, и призывает администрацию США и лидеров Конгресса принять аналогичные меры в рамках более широких усилий по установлению справедливого и прочного мира в регионе. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA), поступившем в АрмИнфо.

"Мы приветствуем всеобщее признание Арцаха Сенатом Франции и призываем Соединенные Штаты - как страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ - присоединиться к признанию статуса Арцаха как свободной и независимой республики", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян. При этом он добавил, что у Алиевского (президент Азербайджана) режима, виновного в непрекращающихся военных преступлениях против граждан Арцаха в течение нескольких недель, нет никаких юридических, политических или моральных оснований противодействовать международному признанию независимости Арцаха.

Амбарян также призвал сторонников Арцаха призвать президента Трампа, избранного президента Байдена, сенаторов и членов Палаты представителей признать Нагорный Карабах, через эту платформу - https://anca.org/RecognizeArtsakh.

Отметим, что накануне, Сенат Франции 305 голосами "за" и одним против, принял резолюцию о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, который был представлен 5 политическими фракциями.

Резолюция в числе прочих положений предлагает правительству Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику; осуждает агрессию Азербайджана в отношении Арцаха с участием Турции и иностранных наемников, требуя вывести войска из захваченных после 27 сентября территорий; также требует от правительства приложить все усилия для восстановления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, что позволит восстановить границы от 1994 года, а это в свою очередь обеспечит безопасность армянского населения и возвращение вынужденных переселенцев, а также защитит армянское культурное и религиозное наследие. Указав в резолюции на армянские погромы в Баку, Сумгаите, Кировабаде и Мараге, и ссылаясь на доклады комиссии по расизму и нетерпимости Совета Европы и комитета ООН по расовой дискриминации (CERD) по Азербайджану, была указана невозможность проживания армянского населения в АР.

Принятие Сенатом Франции данной резолюции приветствовали уже МИД Армении, МИД Арцаха, Католикос Всех армян Гарегин Второй, Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый, премьер-министр РА Никол Пашинян.

В Баку же раскритиковали данную резолюцию, назвав документ клочком бумаги.