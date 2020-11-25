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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 26 ноября
|Армен Саркисян не претендует на пост премьера, но считает, что сейчас не может использовать весь свой потенциал
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|Премьер-министр встретился с членами семей военнослужащих, попавших в плен во время арцахской войны
|Экс-премьер: России не выгодно поддерживать Никола Пашиняна, потому что он потерял авторитет
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АрмИнфо. Сенат Франции признал независимость Республики Арцах. «За» принятие резолюции проголосовали 305 депутатов, «против» 1 парламентарий. Таким образом резолюция была принята.
Парламентарии осудили агрессию Азербайджана и Турции в отношении армянского народа, призвав правительство Пятой Республики гарантировать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.
Отметим, что резолюция имеет рекомендательный характер. Документ перейдёт в рассмотрение правительства Франции.
|Госсекретарь МИД Франции: Одностороннее признание Парижем независимости Карабахa не пойдёт никому на пользу
|Никол Пашинян: Международное признание независимости Арцаха входит в международную повестку
|Сенат Франции признал независимость Арцаха
|Мхитар Айрапетян: Сведения о том, что в дни арцахской войны на территории Ирана оказались армянские военнослужащие не соответствует действительности
|Премьер Армении и Генсек МОФ обсудили важность сохранения армянского культурно- исторического наследия в Арцахе
|В Сенате Франции началось обсуждение резолюции о признании независимости Арцаха
|Бывший член КРОУ Армении будет назначен губернатором Котайкской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 26 ноября
|Армен Саркисян не претендует на пост премьера, но считает, что сейчас не может использовать весь свой потенциал
|Германия направила 2 млн евро МККК на его деятельность в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр встретился с членами семей военнослужащих, попавших в плен во время арцахской войны
|Экс-премьер: России не выгодно поддерживать Никола Пашиняна, потому что он потерял авторитет
|Мартакертское направление в Нагоный Карабах сегодня закрылось
|Грант Багратян: Мы проиграли войну из-за ряда тактических, политических и стреатегических ошибок
|Правозащитник: То, что произошло со мной, является самой настоящей провокацией
|Военкор Пегов: Сдача Шуши - это политическое решение, а не военное
|Эрдоган решил покичиться перед соратниками "успехами" в Нагорном Карабахе
|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Итальянский Скио просит власти страны признать независимость Арцаха
|Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян
|В Ереване обсудили послевоенную ситуацию в Армении, Арцахе и диаспоре
|Глава партии "Просвещенная Армения" обратился к председателю ЕКПП
|В Кремле рассказали о деятельности в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении опровергли отставку начальника Генштаба ВС
|Академическая общественность Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Вараздат Карапетян меняет депутатский мандат на кресло торгового представителя Армении в Китае
|Благотворительный фонд <Мой шаг> перечислит 512.3 млн. драмов на счет Фонда <Страхования военнослужащих>
|Замглавы МИД Армении рассказал странам МОФ о военной агрессии Азербайджана и плачевных гуманитарных последствиях войны в Карабахе
|Более 20-и армянских диаспоральных структур требуют отставки Пашиняна
|В Армении выявлено 1563 новых случая заражения коронавирусом
|Перед зданием партии "ГД" представители молодежного крыла партии АРФ "Дашнкацутюн" проводят акцию протеста
|Прогноз: Парламент, избранный в существующих условиях, будет изначально провальным
|Аналитик: Решать наши проблемы должны мы, а не страны-сопредседатели
|Национальный герой Арцаха напомнил о письме Сержу Саргсяну
|Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
|Глава МИД Арцаха и представитель МККК обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных и военнопленных, а также поиском пропавших без вести
|Никол Пашинян: Мы должны не только подсчитать ущерб, но и предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить экономическую стабильность в Армении
|Премьер-министр РА: Призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкой поддержки в армянском обществе
|Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности
|Ардшинбанк признан самым надежным банком Армении 2020 года
|Никол Пашинян: За пятилетний срок нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе
|ВС Азербайджана занимают без единого выстрела Карвачар в день рождения легендарного Монте Мелконяна
|Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане
|США и Армения обсудили карабахское урегулирование
|Совет парламента Армении обратится в КС с просьбой лишить Царукяна депутатского мандата
|Прекращены полномочия члена КРОУ Месропа Месропяна
|Доставленную в Карабах гуманитарную помощь направят в Шушу и Степанакерт
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го ноября
|Премьер-министр РА: Мы должны реформировать наше мышление, чтобы достичь наших целей
|Президент России провел телефонные разговоры с главами Армении и Азербайджана
|Ованнес Игитян: Фракция "Мой шаг" обсудила с президентом Арцаха ряд насущных вопросов
|Президент РА: Лучший путь к победе - правильно оценить собственные ценности и возможности
|Заместитель министра обороны Армении подал в отставку
|Военная полиция Армении призвала участников боевых действий, вернувшихся с фронта сдать оружие и боеприпасы
|Инфоцентр: Сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц
|Трое депутатов от фракции "Мой шаг" отправились в Москву для встречи с представителями партии "Единая Россия"
|В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе
|МИД РФ: Россия поддержала предложение о взносе в 2 млн евто на работу МККК в Карабахе
|Джонатан Лакот: Франция внедряет структурированную систему помощи армянскому населению, пострадавшему от карабахского конфликта
|Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании в Карабахе
|Читать больше
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