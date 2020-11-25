Среда, 25 Ноября 2020 19:52

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не намерен быть премьер-министром Армении. Об этом Саркисян заявил в интервью Общественному телевидению.

Он отметил, что 25 лет назад был премьером, но сейчас является президентом и у него есть четкие обязательства перед народом Армении. Саркисян заметил, что в парламентской республике его полномочия несколько ограничены и он, не может использовать весь свой потенциал на благо народа страны.

В тоже время, по словам президента, сейчас в Армении сложился политический и экономический кризис. Более того, ухудшилось международное отношение к Армении и карабахскому вопросу, именно этого в течение последних 30 лет добивался Азербайджан.

По словам президента, всем армянам мира был нанесен сильный морально -психологический удар. Саркисян подчеркнул, что, по его мнению, институт президента должен стать площадкой, на которой оппозиция и власть смогут обсуждать волнующие их темы, и решать все вопросы путем переговоров. В заключение, президент заявил, что готов сотрудничать с любой властью, и кабмином, подчеркнув, что был бы рад использовать весь свой потенциал во благо Армении.