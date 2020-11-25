Среда, 25 Ноября 2020 19:25

АрмИнфо. Правительство Германии направило 2 млн евро Международному комитету Красного Креста (МККК) на его деятельность в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном 25 ноября заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.

"Я приветствую тот факт, что после шести недель ожесточенных боев 9 ноября было достигнуто соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Я благодарна за неустанную вовлеченность и работу МККК, которому правительство ФРГ выделило 2 млн евро. Для доставки помощи крайне необходимо, чтобы МККК и другие гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к людям", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.