Среда, 25 Ноября 2020 18:28

АрмИнфо. России не выгодно поддерживать премьер- министра Армении Никола Пашиняна, потому что он потерял свой авторитет. Об этом на пресс-конференции заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

Багратян заметил, что русские намерены усилить свое военное присутствие в регионе. "Они планируют предоставить нам материально-техническую помощь в размере $8 млдр. Им здесь нужен партнер, человек, который способен руководить страной. Им нужна власть, которая сможет сохранить Армению самодостаточной", - подчеркнул бывший премьер.

Также Багратян заметил, что позиция российский СМИ в отношении Пашиняна тоже крайне негативная и даже просто издевательская. "Становится очень обидно, так как Пашинян все же является премьер-министром Армении. Но одно очевидно, Никол Пашинян должен подать в отставку. После чего, в отставку должен подать также президент Армении Армен Саркисян", - сказал кс-премьер Армении, обвинив последнего в связях с английской внешней разведкой