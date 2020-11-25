Среда, 25 Ноября 2020 18:04

АрмИнфо. Мы проиграли войну в основном из-за БПЛА. Непонятно, зачем купили мы Су-30 СМ, наступательное оружие, тогда как нам нужно обороняться. Об этом на пресс-конференции заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

Он заметил, что это далеко не единственная наша ошибка. "Следующая ошибка - создание централизованной ПВО вместо того, чтобы рассредоточить эти силы. Эта самая централизованная ПВО была уничтожена 27-го числа месяца в 7:30 в Шуши.

Во всем Карабахе у нас было 7 ЗРК <ТОР -дивизионов, тогда как нам нужно было 30. За 140 миллионов долларов можно было бы купить как минимум 7 ЗРК <ТОР>. 85% нашей военной техники уничтожено", - подчеркнул Багратян.

По его словам, есть три группы причин поражения: политические, военно-технические, организационные.

"Первым подпунктом политической причины было то, что Армения не признала и признает независимость НКР. Даже сейчас Николу не хватает мужества признать Нагорный Карабах.

Вторая политическая ошибка заключалась в том, что прослеживалась антироссийская линия.

Третья стратегическая ошибка заключалась в том, что мы настолько обидели Иран, что он не захотел пропускать грузы через свою территорию.

Четвертая стратегическая ошибка - испорченные отношения с Грузией.

Пятая ошибка - пощечина Китаю на уровне Тиграна Авиняна (вице-премьер РА - Ред.). Китаю, который заявляет, что является антитурецким государством.

Другая политическая ошибка. Мы довольны французским государством, но Западная Европа находится в союзе с США. Обсуждение в Совете Безопасности ООН провалила Британия",- заметил бывший премьер.

Багратян подверг резкой критике ликвидацию бывшим начальником Генштаба Артаком Давтяном воинских частей <МОБ>. Оник Гаспарян не исправил эту ошибку Артака Давтяна.

"Главная организационная причина поражения в войне заключается в плохой работе в тылу. Она была организована хуже, чем 27 лет назад. Я не мог себе представить, что более половины армии не имели <бронежилетов>, девяносто процентов жертв - результат их отсутствия.

Еще одной ошибкой войны стали кадровые вопросы. Григорий Хачатуров, сын Юрия Хачатурова, значит, на него оказывается давление, Оник Гаспарян - из Иджевана, значит, должен быть на высоте",- подчеркнул Багратян.

Он также напомнил, что война началась на юге, так как местность там равнинная, и БПЛА удобнее там работать, кроме того, в Аскеране есть золотой рудник. "Южный корпус должен был быть укреплен лучше. После неудач дан был приказ контратаковать, окружить, уничтожить врага. Образно говоря, 1000 человек должны были окружить 10 000 человек. Как это возможно?

В этот приказ вмешалась супруга премьер-министра. И южный корпус был уничтожен. Какое отношение имела Анна Акопян к участию в заседаниях офицеров?

Все эти решения приняли Армен Саркисян, Никол Пашинян, Оник Гаспарян, Давид Тоноян, Андраник Кочарян, Вагаршак Арутюнян",- заключил Багратян.