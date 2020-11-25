Среда, 25 Ноября 2020 17:22

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил покичиться перед соратниками "успехами" в Нагорном Карабахе.

Так, Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что именно благодаря поддержке Турции положен конец "армянской оккупации" в Карабахе. Только пока не ясно, таким образом, он хотел публично продемонстрировать открытую вовлеченность Анкары в карабахский конфликт, что является прямым нарушением международных норм, или же хотел приуменьшить роль и возможности Азербайджана в военной агрессии против Арцаха.

"Впервые возросли надежды на устойчивое урегулирование", - сказал турецкий президент.

При этом Эрдоган на этом не успокоился, добавив, что заявления ряда стран- сопредседателей Минской группы по соглашению (трехсторонние договоренности от 9 ноября - ред.), которые "никак не проявляли себя до недавнего времени и выражали открытую поддержку армянской стороне, не имеют значения". Видимо турецкий лидер этим высказыванием хотел в очередной раз задеть Францию, отношения с которой у Турции в последнее время переживают кризис.

При этом турецкий лидер привлек внимание к состоявшемуся накануне телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого удалось всесторонне обсудить вопрос реализации достигнутого соглашения по Карабаху.

По мнению главы турецкого государства, Россия-Турция-Азербайджан предпримут все необходимые шаги для того, чтобы добиться установления мира в регионе.

"У нас также есть шанс развить этот процесс . Мы также обсудили с господином Путиным работу по расширению и развитию [режима прекращения огня] с другими странами региона. Если к трем государствам добавить четвертую или пятую региональную страну, то можно будет добиться другого положения дел", - отметил Эрдоган.