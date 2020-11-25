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 Среда, 25 Ноября 2020 15:14
Александр Аванесов

Вараздат Карапетян меняет депутатский мандат на кресло торгового представителя Армении в Китае

Вараздат Карапетян меняет депутатский мандат на кресло торгового представителя Армении в Китае

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции "Мой шаг" Вараздат Карапетян  намерен сложить свой депутатский мандат.

 

На своей странице в Facebook депутат отметил, что заявление о сложении депутатского мандата он подал сегодня. "С 4 декабря я беру на себя обязанности торгового представителя Армении в Китае. Сейчас, как никогда, Армении нужны новые связи, рынки, возможности, новые инвестиции. В ближайшее время представлю бизнесменам последовательность наших совместных действий", - написал депутат. 


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