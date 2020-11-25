Среда, 25 Ноября 2020 12:42

АрмИнфо. Армения в лице заместителя министра иностранных дел РА Артака Апитоняна приняла участие в 37-м онлайн-заседании Министерской конференции Франкофонии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Апитонян в ходе своего выступления коснулся, вызовов, с которым столкнулся мир на фоне эпидемии Covid-19, а также его воздействии на такие сферы как здравоохранение, экономика, социальная область и образование.

Он также представил резолюцию, предложенную Арменией как страной, председательствующей на саммите Франкофонии, под названием "Совместная жизнь в условиях пандемии Covid-19 и посткоронавирусный мир".

Апитонян также рассказал о военной агрессии, развязанной Азербайджаном 27 сентября при поддержке Турции, несмотря на призыв генсека ООН к миру и безопасности во время эпидемии. Заместитель министра иностранных дел сообщил о большом количестве жертв, тысячах беженцев, разрушении гражданской инфраструктуры в Арцахе, опасностях, угрожающих армянскому культурному наследию, нарушениях международного гуманитарного права и военных преступлениях, совершенных Азербайджаном.

Было отмечено, что подписанное 9 ноября трехстороннее заявление, было призвано прежде всего, прекратить боевые действия, обеспечить выполнение мер безопасности и подчеркнуто, что в ходе продолжающихся переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ будет обсуждаться вопрос о будущем статусе Арцаха с соблюдением права народа Арцаха на самоопределение.

В ходе онлайн-сессии также были затронуты вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, в частности, участие сирийских наемных террористов со стороны Турции в развязанной агрессии против Арцаха.