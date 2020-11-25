Среда, 25 Ноября 2020 12:40

АрмИнфо. Более 20-и армянских диаспоральных структур требуют отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна.

В поступившем в АрмИнфо сообщении отмечается, что подписанный Пашиняном 9 ноября печально известный документ о капитуляции по Нагорному Карабаху вызвал волну протестов и в Диаспоре.

"Более двух десятков организаций и структур, в частности, действующие в разных странах органы АРФ Дашнакцутюн, вспомогательные организации и партнерские структуры выступили с заявлениями, в котором резко осудили заявление, подписанное премьер-министром РА Николаем Пашиняном.

Указанные организации считают премьер-министра РА и его команду ответственными за сложившуюся ситуацию, предусмотренные подписанным документом антинациональные антигосударственные положения, внутреннюю разобщенность и насилие против оппозиции.

В качестве выхода из сложившейся ситуации, указанные структуры выразили солидарность с Верховным Советом АРФ Дашнакцутюн и 16 партиями-партнерами, по вопросу проведения акций протеста и реализации предложенной дорожной карты", - говорится в заявлении.

За отставку Пашиняна и его команду выступили следующие диаспоральные структуры: Национальные учреждения Кувейта; Центральный комитет АРФД Западной Европы; Региональное бюро Креста помощи Ливану, Региональное отделение AGBU в Ливане; Студенческий союз АРФД Заварян; Союз молодежи Ливана; Центральное правление Армянской ассоциации образования и культуры "Амазгаин"; Центральный комитет АРФД Канады; Центральноевропейский регион АРФД; Армянский национальный комитет Австрии; Венский филиал AGBU; Студенческий союз АРФД "Армен Гаро" (Канада); Армянский студенческий союз Монреальского университета; Армянский студенческий союз Университета Гонгортия; Центральные комитеты АРФД Северного и Южного Ирана; Центральный комитет АРФД в Греции; Комитет "Ай Дата"Сирии; Центральный комитет АРФД Ливана; Центральный комитет АРФД Восточного региона США; Центральный комитет АРФД Западной Америки.

Отметим, что с 10 ноября оппозиция периодически проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министр РА Никола Пашиняна, который подписал позорный акт капитуляции, согласно которому ВС Азербайджана отходят 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, Шуши и часть Гадрудского района. Позже стала известно, что более 121 общин НКР перешли противнику. В регион введены российские миротворцы, которые обеспечивают безопасность мирного населения и охраняют Лачинский коридор - единственное наземное сообщение, соединяющее Арцах с Арменией. Этим документом Азербайджан также получил право налаживания сухопутного сообщения с Нахиджеваном через территорию РА. Меж тем, этим соглашением не определяется даже статус Арцаха.

В связи с подписанием этого печального документа оппозиция требует отставки Пашиняна и формирования правительства национального согласия, который должен будет заняться поиском выхода из сложившейся ситуации, и смягчением последствий этого документа.

Примечательно, что сам премьер-министр РА, считает, что спас армянский народ от катастрофы и не видит в этом своей вины, и не только не собирается подавать в отставку, но и представил план дальнейшего развития Армении. Более того он заявил, армянское общество не поддержало протесты и призывы оппозиции сменить власть в стране после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Пашинян считает, что армянское общество согласно с тем, что в той ситуации, когда был подписан этот документ, не было никакой реальной альтернативы, которая была бы лучшей для нас. То есть, по моему мнению, убеждению, в армянском обществе именно такое понимание подписанного документа.