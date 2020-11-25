Среда, 25 Ноября 2020 12:14

АрмИнфо. Решать наши проблемы, делать для этого все возможное, должны мы, а не страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Причем, все без исключения. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

"Наши главные проблемы сегодня - беженцы и пленные. Первые две проблемы нуждаются в немедленном решении. Необходимо думать о конкретных пунктах внешнеполитической стратегии Армении. Думать о том, как мы собираемся решать вопрос признания Арцаха. Определить чего мы, собственно, хотим. Лишь после этого нам предстоит начать работу в данном направлении со всеми партнерами, с которыми это возможно", - подчеркнул он.

В этом свете, Погосян заметил, что любая страна, предпринимая тот или иной шаг, в первую очередь делает это в собственных интересах. В данном контексте, аналитик задался вопросом относительно мотивации той же Франции. Носит ли ее поддержка Армении моральный и гуманитарный характер или же французские шаги обусловлены стремлением оказать давление на тех или иных субъектов? На его взгляд, все это предстоит осознать и действовать в соответствии с реальными представлениями о ситуации.

Комментируя наблюдающиеся среди стран-сопредседателей МГ ОБСЕ после трехстороннего заявления от 9 ноября разногласия, аналитик заметил, что наличие трех стран-сопредседателей уже означает наличие трех мнений относительно Арцаха. При этом, формат Минской группы, на его взгляд, хорош уже тем, что ее заявления всегда бывают приемлемы для всех трех стран. В частности, заявление Франции, США и России о необходимости возвращения к переговорам.

В этом свете, Армении, на взгляд Погосяна, сегодня необходимо активно работать в направлении достижения определения статуса Арцаха. В первую очередь в силу того, что именно нерешенность вопроса статуса всегда будет сопровождаться существованием карабахского конфликта. Также необходимо определить границы Арцаха в понимании Армении, чтобы страны намеревающиеся признать независимость Арцаха могли отталкиваться хотя бы от этих представлений.

<Мы не имеем права жить надеждами и предоставлять делать свою работу другим. Необходимо найти пути выхода из текущего кризиса с целью формирования целостного армянского потенциала в направлении продвижения путей решения армянских проблем. Последнее требует незамедлительных, перемен внутри Армении. Мирных перемен без потрясений посредством формирования группы кризисного управления страной взамен действующего правительства. Лишь после этого и после определения приоритетов Армении Франция и другие страны встанут рядом с нами>, - подытожил Погосян.