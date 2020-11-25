Среда, 25 Ноября 2020 11:47

АрмИнфо.Вопросы связаннее с эвакуацией тел армянских военнослужащих погибших в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, определением судеб лиц пропавших без вести, освобождением военнопленных и пленных обсудили в ходе встречи глава МИД НКР Масис Маилян и делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) во главе с высокопоставленным представителем миссии МККК Паскалем Хундом.

Как сообщает МИД НКР, в этом контексте Масис Маилян указал на важность реализации работ в этом направлении в короткие сроки.

В свою очередь, Паскаль Хунд проинформировал о гуманитарной помощи, оказываемой гражданскому населению Арцахским офисом МККК в сотрудничестве с государственными структурами республики для удовлетворения их насущных потребностей.

Стоит также заметить, что накануне представители МККК посетили армянских пленных и военнопленных в Азербайджане.

Отметим, что до сих пор не обнародованы точнее данные о количестве погибших, пропавших без вести и попавших в плен в результате развязанной Азербайджаном войны против Арцаха. По последним данным российской стороны при посредничестве МККК и российского миротворческого контингента состоялся обмен 350 погибшими с обеих сторон.