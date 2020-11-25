Среда, 25 Ноября 2020 11:47

АрмИнфо. Экономическая ситуация в Армении, и во всем мире, сложная, и она сложилась еще до войны, и это было связано с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, сейчас есть необходимость оценить, какое влияние имела война на экономику. "Мы должны не только подсчитывать ущерб, но и предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить экономическую стабильность. Мы работаем над этим, и в дорожной карте, которую я опубликовал, есть конкретные шаги, которые направлены на восстановление экономической стабильности. Мы над этим работаем и будем работать, и я уверен, что конкретные шаги приведут к конкретным результатам", - сказал глава армянского правительства.

Он считает, что армянское общество согласно с тем, что в той ситуации, когда был подписан этот документ, не было никакой реальной альтернативы, которая была бы лучшей для армянской стороны. "Другой вопрос, что мы должны еще проанализировать, понять и ответить на вопросы, почему все произошло и почему мы пришли к такой ситуации. Но то, что на момент 9 ноября просто не было альтернативы, я думаю, такое восприятие ситуации в армянском обществе присутствует", - отметил премьер.

Он также сообщил, что приняты конкретные решения по возвращению беженцев и созданию условий для жизни людям, которые остались без жилья и работы. Премьер-министр указал на финансовую поддержку тех людей, которые в этом нуждаются. "Уже две программы приняты, и в течение ближайших дней будут приняты еще пять социальных программ. Мы ежедневно работаем над этой темой, и я уверен, что нам удастся стабилизировать ситуацию. Я очень рад, что намечается довольно хороший поток возвращения жителей Нагорного Карабаха. Президент Нагорного Карабаха еще два дня назад сообщил, что 25 тыс. жителей Нагорного Карабаха уже вернулись, и мы уверены, что до конца года большинство жителей Нагорного Карабаха вернутся. И, конечно, мы собираемся создать все необходимые условия для этого", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он указал и на роль Российской Федерации, которая также намерена предпринять шаги, чтобы обеспечить возвращение жителей Нагорного

Карабаха в свои дома. "Конечно, есть очень многие дома, которые были разрушены, и нужно начать восстановительные работы, но наша идея в том, что сперва нужно обеспечить оперативную финансовую помощь этим людям, чтобы с помощью этих финансов они смогли удовлетворить свои первоочередные нужды для возвращения в Нагорный Карабах. Я могу сейчас сказать, что видно, как этот процесс реально происходит, и это действительно хорошая новость", - считает армянский премьер, выразив при этом надежду и на возвращение беженцев в дома, которые находятся в селах, перешедших под контроль азербайджанской стороны. "Да, это касается районов Нагорного Карабаха, и в нашем совместном заявлении предусмотрено возвращение этих людей в свои дома. Как раз по этому пункту нужно создать конкретные механизмы, конкретные гарантии безопасности и нужно обеспечить и организовать весь этот процесс. Этот процесс должен стать первоочередным для переговорного процесса", - заявил Никол Пашинян. Отвечая на вопрос о разблокировании всех

экономических и транспортных связей в регионе, о чем говорилось в трехстороннем совместном заявлении, глава армянского правительства

указал на важность этого пункта. "Я думаю, что в ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом. Потому что, когда мы говорим об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги. Мы говорим об экономической ситуации, которая создалась в Армении, но нужно констатировать, что

экономическая ситуация во всех странах региона и во всем мире не очень хорошая, и это связано с пандемией коронавируса. То есть это глобальная проблема, это региональная проблема, и, конечно же, та политическая договоренность, которая есть, о разблокировании транспортных коммуникаций, это может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе. И я надеюсь, что те политические договоренности, которые зафиксированы в совместном заявлении, нам удастся воплотить в жизнь. В частности, я имею в виду разблокирование экономической инфраструктуры, железных дорог и так далее", - заключил армянский премьер-министр.