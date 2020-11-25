Среда, 25 Ноября 2020 11:43

АрмИнфо.Призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкой поддержки в армянском обществе. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о бурных протестах и даже призывах к отставке главы правительства.

Никол Пашинян констатировал, что в стране наблюдается внутриполитическая напряженность. "Но правда в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкую огласку в армянском обществе. И я думаю, что вопрос власти, которая была сформирована со стороны народа, может решаться только волеизъявлением народа. Факт в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества. Это нужно констатировать", - подчеркнул премьер-министр РА.

Он отметил, что сейчас первоочередной задачей правительства и всех политических сил Республики Армения должно стать восстановление полной стабильности и безопасности Республики Армения. "Я имею в виду не только внутреннюю безопасность, но и внешнюю. Я опубликовал дорожную карту на шестимесячный период, и в течение ближайших шести месяцев мы должны работать над стабилизацией ситуации. Я имею в виду политическую ситуацию, ситуацию в сфере безопасности, экономическую стабильность. После этого мы посоветуемся с нашим обществом, с народом, политическими силами и примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов, того, что мы должны делать дальше", - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства признал, что не все довольны той ситуацией, которая сейчас сложилась. "Но, честно говоря, я тоже не очень доволен, все мы недовольны той ситуацией, которая у нас сложилась. Но нужно понять, какие у нас альтернативы. Мы должны поработать, чтобы не сделать ситуацию хуже, а стабилизировать ситуацию, улучшить ее. И, как я сказал, имею в виду не только внутреннюю, но и внешнюю стабильность и безопасность, также экономическую безопасность и стабильность, и мы должны сконцентрироваться именно на этих вопросах. Это не значит, что правительство считает, что все отлично и все в порядке. Наоборот, мы считаем, что нужно сперва не усугубить ситуацию, не сделать ее хуже. Сейчас перед нами стоит много вопросов о возвращении граждан Архаца - Нагорного Карабаха в свои дома. Нужно обеспечить некоторые социальные гарантии для граждан Нагорного Карабаха и тех людей, которые потеряли кров. Нужно стабилизировать социально- экономическую ситуацию в Армении. К сожалению, как и во всем мире, в Армении продолжается пандемия коронавируса. То есть нашей общей целью должна стать стабилизация ситуации, и после этого мы должны принять решение, как дальше быть", - отметил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что власти периодически публикуют списки погибших. "К сожалению или к счастью, у нас были случаи, когда было официально заявлено, что конкретный человек погиб, но оказалось, что он жив. И сейчас очень важно быть аккуратными в этом вопросе. Мы, конечно, не собираемся ничего скрывать, и у наших граждан будет полная информация. Что касается пропавших без вести. У нас были случаи, когда люди считались пропавшими без вести, но потом их местонахождение было установлено. Они вернулись, и оказалось, что по причине некоторых обстоятельств они просто не смогли связаться с родными, или друзьями, или официальными структурами. То есть сейчас идет процесс уточнения всех этих вопросов. Конечно, очень много работы ведется, чтобы обнаружить возможные места нахождения пропавших без вести.

Сейчас очень важен, как я уже сказал, обмен пленными и удерживаемыми лицами. По этим вопросам мы тесно сотрудничаем с правительством России. Я в тесном контакте с президентом России, и миротворцы, которые находятся в Нагорном Карабахе, тоже очень активно участвуют в этом процессе. Я хочу сказать, что на данный момент неправильно опубликовывать цифры, потому что они не будут точными на сто процентов. То есть наша политика такова, что мы будем публиковать цифры, но сначала мы должны быть уверены, что те, кто числится пропавшими без вести, в последующие часы не вернутся и не дадут о себе знать. Чтобы избежать таких казусов, нужно, чтобы информация была проверена, перепроверена и так далее, потому что тут мы имеем дело с человеческими судьбами, эмоциями, и нужно быть очень осторожными", - сказал премьер-министр.