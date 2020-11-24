Вторник, 24 Ноября 2020 20:30

АрмИнфо. Заместитель госсекретаря Стивен Биган 24 ноября провел переговоры с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном. Об этом говорится на сайте Госдепа США (state.gov).

Заместитель госсекретаря приветствовал министра иностранных дел Айвазяна на его новой должности и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества между США и Арменией. Собеседники обсудили вопросы, связанные с гуманитарной помощью США региону и усилиями по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ранее сообщалось, что США выделят Международному комитету Красного Креста пять миллионов долларов на помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Средства также будут направлены другим партнерским, а также неправительственным организациям.