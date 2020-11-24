Вторник, 24 Ноября 2020 20:16

АрмИнфо. Совет Национального Собрания Армении в ходе закрытого заседания 24 ноября принял решение удовлетворить ходатайство Комиссии по предотвращению коррупции и обратится в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос лишения депутатского мандата лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

"Это было политическое решение. Все 10 представителей правящего блока "Мой шаг" проголосовали за обращение в КС для рассмотрения вопроса о лишении Царукяна мандата", - заявил журналистам секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян. Он отметил, что те обоснования, которые представила Комиссия по предотвращению коррупции, настолько неубедительны, что могут говорить лишь о предвзятой позиции властей.

В свою очередь, депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян подчеркнула, что речь идет о последней степени абсурда. Нет каких-либо обоснований, и идет процесс сведения счетов со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. После сдачи Арцаха, продолжила Наира Зограбян, Никол Пашинян вместо того, чтобы заниматься вопросами военнопленных, вместо того, чтобы направить полицейских, которые преследуют митингующих на улицах Еревана в Арцах, чтобы содействовать гражданам в вывозе имущества, он занимается сведением счетов.