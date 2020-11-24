Вторник, 24 Ноября 2020 19:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 ноября представил сотрудникам министерства образования, науки, культуры и спорта РА новоназначенного министра Ваграма Думаняна.

Как передает пресс-служба правительства РА, премьер-министр поблагодарил бывшего министра Араика Арутюняна за проделанную деятельность и пожелал Ваграму Думаняну плодотворной работы.

"Мы много говорим об уровне развития институтов в стране, и я убежден, что все наши проблемы связаны с низким его уровнем. Но также важно не игнорировать мышление как институт. Мы должны рассмотреть этот вопрос в целом, понять его, представить себе, каким

мышлением мы руководствуемся, насколько этот институт соответствует нашим потребностям, требованиям, интересам, и, конечно, какие реформы нужно провести, чтобы иметь возможность для достижения поставленных целей", - сказал премьер- министр.

Араик Арутюнян поблагодарил коллектив Министерства за совместную работу, отметив, что структура как учреждение сформирована и находится в хорошем рабочем состоянии. По его словам, во время войны реакция на ситуацию, на COVID, была адекватной, это произошло благодаря людям, работавшим в ведомстве. А. Арутюнян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за поддержку, оказываемую деятельности министерства. "Реформы, начатые в министерстве, окажут положительное влияние на внутренние отношения, на нашу экономику и наши позиции в международных отношениях. И, на мой взгляд, заложенные хорошие основы должны быть прочными", - сказал теперь уже бывший министр образования, науки, культуры и спорта, выразив готовность к сотрудничеству с новым министром.

В свою очередь, Ваграм Думанян, поблагодарив премьер-министра за оказанное доверие, отметил, что принял предложение возглавить министерство со всей ответственностью. "Готов отдать все свои силы нашему государству, нашей стране, чтобы сделать все возможное в этой области", - сказал новоиспеченный министр.

В завершение встречи премьер-министр Никол Пашинян пожелал новым членам правительства успехов в работе.