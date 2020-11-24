Вторник, 24 Ноября 2020 17:33

АрмИнфо. Россия рассчитывает на то, что международные организации примут участие в процессе дальнейшего урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает ТАСС, об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

По его словам, в Карабахе "обстановка в целом стабилизируется, начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной, мирной жизни".

"Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия предприняла энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан Азербайджана и Армении. При это Москва следовала ключевым договоренностям, достигнутым с Минской группой ОБСЕ, в том

числе ее сопредседателями - РФ, США и Францией. "Главное, чего удалось добиться - остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении лидеров России и Азербайджана и Армении установление перемирия", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в настоящее время в регион направлен российский миротворческий контингент, который осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы.