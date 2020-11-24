Вторник, 24 Ноября 2020 17:31

АрмИнфо. Очередная колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла во вторник в Степанакерт, передает корреспондент ТАСС.

Колонна была сформирована в Ростове-на-Дону. Двадцать ведомственных "Камазов" доставили 300 тонн стройматериалов: древесину, стекло и плиты. Эти материалы будут применены в восстановлении жилых домов и инфраструктуры Нагорного Карабаха.

21 ноября первая колонна МЧС на пяти автомобилях доставила в Степанакерт 45 тонн стройматериалов.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.