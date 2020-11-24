Вторник, 24 Ноября 2020 16:12

АрмИнфо.Посол США в РА Линн Трейси глава представительства ЕС в РА Андреа Виктории на прошлой неделе встретились с членами Комиссии по противодействию коррупции Армении.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, цель встречи - демонстрация приверженности США и Европейского союза поддержке Армении в антикоррупционных реформах.

В центре внимания обсуждений были совместные достижения демократических и антикоррупционных реформ в Армении и дальнейшее сотрудничество.

"Мы хотели бы с удовлетворением , что Агентство США по международному развитию (USAID) в Армении оказывает содействие Комиссии по предупреждению коррупции в ее надзоре и предупреждении коррупции с момента ее создания, что является ключевым в демократическом и экономическом развитии Армении", -говорится в сообщении посольства США в РА.

Решение о создании комиссии было принято в июле 2017 года с принятием закона "Об органе по предотвращению коррупции". Комиссия создана на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц в соответствии рядом международных конвенций, ратифицированных Арменией. Орган осуществляет функции по предупреждению коррупции, в том числе, по соблюдению требований этики, столкновению интересов и других ограничений, применяемых в отношении должностных лиц и госслужащих, реализации систем декларирования активов и доходов, повышению публичного информирования. Орган также наделяется необходимым инструментарием и рычагами. Одним из важнейших элементов этого инструментария - право на применение санкций. Кроме того, в случае нарушения требований, связанных с декларированием, орган сразу же может применять санкции. Расширяется и перечень лиц, которые обязуются представлять декларации - к 500 нынешних должностным лицам теперь прибавятся порядка 2,2 тыс лиц.

Председателем комиссии по противодействию коррупции в ноябре прошлого года была избрана Айкуи Арутюнян.