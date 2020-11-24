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 Вторник, 24 Ноября 2020 13:50
Марианна Мкртчян

После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам

После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам

АрмИнфо.  После боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта Фонда страхования военнослужащих (Фонд "1000 драм") выплатил компенсации 104 бенефициарам. Об 24 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил  директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян.

По его словам, до боевых действий 416 семей получили компенсации. Он также проинформировал, что сегодня запланировано очередное заседание Совета фонда, на котором будет принято решении о предоставлении компенсации еще нескольким десяткам семей.  "В будущем мы планируем каждую неделю предоставлять компенсации нескольким десяткам бенефициаров", - еще раз напомнив о том, то четко определено кто может ожидать возмещения (родители, дети или же муж/или жена погибшего или пропавшего без вести).

Он также отметил, что задержки с выплатами обусловленным тем, что необходимо документальное подтверждение родства, что требует времени. Аветисян также сообщил, что сейчас компенсацию получают только семьи погибших, поскольку раненные сначала должны получить лечение, затем по результатам обследования получить инвалидную группу.

Директор фонда также сообщил, что заявки на получение компенсации необходимо подавать в органы местного самоуправления по месту прописки, там уже подготовленные юристы собирают необходимый пакет документов на бесплатной основе и направляют в Минобороны РА. "Если бенефициары не обратятся в органы местного самоуправления, то эти органы сами выйдут, кому полагается возмещение. Наша цель, чтобы ни одна семья не выпала из этого процесса кроме того нет каких-либо временных ограничений или сроков действия. Те, кому полагается возмещение могут обратиться и через 3 года", - сказал Аветисян.

Он еще раз напомнил, что семьям погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также с инвалидностью первой группы предоставляется единовременная помощь в размере 10 млн. драм, а затем на протяжении 20 лет  или 240 месяцев выделяется ежемесячно от 200 до 300 тыс. драм, военные же со второй группой инвалидности получают единовременную выплату в размере 5 млн. и замет от 100 до 200 тыс. драм.

Коснувшись инициативы удвоения выплат, Аветисян сообщил, что к ним

поступает множество обращений от работодателей, которые заявили о

готовности увеличить выплаты в Фонд. Он еще раз подчеркнул

необходимость повышения выплат в Фонд, для того чтобы возместить

ущерб тем, кто погиб во время войны.

Аветисян также затруднился назвать число погибших и раненных в ходе этой войны, при этом добавив, что они исчисляются тысячами.

Стоит также заметить, что член попечительского совета фонда Месроп Манукян на своей странице в Facebook написал, что количество

бенефициаров <Фонда страхования военнослужащих> резко увеличилось примерно на 8000 (убитые, и военнослужащие с инвалидностью 1-ой и 2-ой группы).  При этом, по его словам, одновременно с этим, министры и депутаты с завидной последовательностью получали премии, да и сегодня продолжают борьбу за свои премии.  <В фонде отсутствуют средства для выплаты первоначальных, единовременных пособий (на данный момент в фонде накоплено около 32 млрд. драмов, однако только на единовременное возмещение требуется порядка 70 млрд. драмов). Несмотря на то, что от подобной ситуации фонд застрахован, никаких шагов для решения проблемы не предпринимается>, - отметил Манукян.

Напомним, что ранее в правительство РА был внесен законопроект об увеличении обязательных взносов в Фонд с 1000 драм до 3000 тысяч. Эта инициатива вызвала противоречивую реакцию в обществе.

15 декабря 2016г. депутаты Национального Собрания Армении соотношением голосов 84 "за", 4 "против" и 1 "воздержавшийся" в третьем и окончательном чтении приняли проект "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения" с прилагаемым пакетом законопроектов. Как заявлял тогда автор инициативы - уже экс- глава Минобороны Армении Виген Саркисян, будут выплачиваться компенсации семьям военнослужащих, которые погибли или получили ранения в боевых действиях, при несении боевого дежурства на линии соприкосновения или при выполнении спецзаданий: единовременно от 5 до 10 млн. драмов и ежемесячно - от 200 до 300 тыс. драмов на протяжении 20 лет. Для реализации этого был создан специальный Фонд страхования военнослужащих, куда каждый трудоустроенный гражданин РА обязан перечислять ежемесячно 1000 драмов.  Финансовые средства, необходимые для выплаты Фондом компенсаций, формируются также за счет выплат в ходе пользования услугами государственных или муниципальных органов (по 500 и 200 драмов за каждую услугу); за счет продажи специальных облигаций; за счет поступающих грантов, даров и пожертвований; за счет прибыли, получаемой в результате управления (в виде вложений) собранными средствами. Закон начал действовать с 2017 года и обратной силы не имеет. Все операции Фонда можно отследить на сайте https://www.1000plus.am/ru.  


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