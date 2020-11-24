Вторник, 24 Ноября 2020 12:33

АрмИнфо. Сейчас одна из наших првоочередных задач, как можно скорее возвратить из Азербайджана наших пленных и военнопленных. Об этом на своей странице в Facebook заявил экс -советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

Он отметил, что еще одной важной задачей является передача армянской стороне тел погибших ребят, находящихся в районах, контролируемых Азербайджаном.

"Нынешняя власть полностью исчерпала себя. В том статусе, в котором она находится, просто невозможно вести переговоры и добиться желаемого для армянской стороны результата. Сейчас вся наша надежда на Россиию и международные структуры, которые занимаются этим вопросом. Для этой власти в Армении человек не является ценностью, это одна из причин, по которой мы оказились в таком положении", - заключил Абраамян.