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 Вторник, 24 Ноября 2020 12:31
Давид Степанян

Российский аналитик: К вынужденному вмешательству России привели игры слов в исполнении США и Франции

Российский аналитик: К вынужденному вмешательству России привели игры слов в исполнении США и Франции

АрмИнфо.  Завершение игры слов и некоторых дипломатических шагов США и Франции в направлении остановки боевых действий в Арцахе нулевым результатом привело к вынужденному вмешательству России. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский эксперт по Кавказу, политический аналитик Андрей Арешев.

<В период боевых действий эти две страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ продемонстрировали ограниченность собственных возможностей в вопросе урегулирования конфликта. Что и привело к вынужденному и быстрому вмешательству в ситуацию лично президента РФ, после чего стороны конфликта остановились на позициях 9 ноября. И сейчас западные партнеры России пытаются как-то приспособиться к новым реалиям, а именно трехстороннему заявлению от 9 ноября>, - считает аналитик.

Комментируя перспективу возобновления минского процесса, Арешев предположил, что ожидать этого в ближайшее время явно не приходится. В первую очередь в силу отказа Баку обсуждать, как минимум сейчас, вопрос статуса Арцаха. В этом свете, по его оценкам, для возвращения данного вопроса на каком-то этапе в переговорную повестку понадобятся серьезнейшие политические и дипломатические усилия.

На данном этапе, на его взгляд, возможно лишь уточнение новых разграничительных линий между сторонами конфликта, к сожалению, ставших результатом последней войны.  В том числе с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности территории, оставшейся под контролем армянской стороны, на которой активно работают российские миротворческие силы.

Еще одним условием, необходимым для перехода к более широкой и содержательной повестки по Арцаху, Арешев считает урегулирование внутриполитической ситуации в Армении. Выходу страны из турбулентности, в которой Армения оказалась в результате неадекватного отношения своего руководства к реалиям. На его взгляд, к военному поражению Армении, к тяжелым военным потерям привели именно подобные шаги правительства Никола Пашиняна.  Согласно российскому аналитику, сегодня также важно решение экономических проблем, восстановление потерь. На его взгляд, эти вопросы Армения вполне может решать при активном российском содействии. Особенно с учетом того, что Москва уже предпринимает в этом направлении активные усилия посредством осуществления миротворческой миссии. Данный этап, на его взгляд, предполагает тесное сотрудничество между военными, дипломатическими и экономическими ведомствами двух стран. И решения, по его прогнозам, долго ждать себя не заставят.


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