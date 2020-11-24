Вторник, 24 Ноября 2020 10:22

АрмИнфо. Структуры ООН активизируют деятельность в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что специалисты ООН готовы работать совместно с Россией для оценки объема гуманитарного содействия, необходимого в Нагорном Карабахе.

По его словам, в ответ на запрос Российской Федерации с указанием роли и модальностей работы российского межведомственного центра по гуманитарной помощи, генсек подтвердил, что Управление по координации гуманитарных вопросов и другие отделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможности совместных действий на земле с целью проведения первоначальной независимой оценки в Нагорном Карабахе и окружающих областях для полного понимания гуманитарных потребностей в регионе, как только это станет возможным.

В свою очередь представитель департамента операций ООН по поддержанию мира сообщил, что служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке потребностей сторон, вероятно, заработает в начале декабря.

"Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны. Вероятно, оно (развертывание миссии UNMAS - ред.) начнется с миссии по оценке потребностей на местах в начале декабря>, - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не планирует ли UNMAS оказывать помощь Азербайджану в разминировании в зоне Нагорного Карабаха.

Ранее российская сторона обратилась к структурам ООН с призывом активизировать свою деятельность в зоне нагорно-карабахского конфликта.