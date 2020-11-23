Понедельник, 23 Ноября 2020 21:32

АрмИнфо.В Арцахе продолжаются процессы корректировки границы и передислокации частей Армии обороны. Об этом говорится в заявлении АО Арцаха.

"По понятным причинам процесс может вызывать недовольство, недопонимание и ненужные спекуляции. С пониманием относясь к недовольствам наших сограждан и не очень позитивную реакцию на различные проявления сложившейся ситуации, командование Армии обороны призывает проявить терпение, гарантируя, что безопасность соотечественников будет обеспечена всегда и во всех случаях", - подчеркнули в АО НКР. При этом в оборонном ведомстве призвали граждан при возникновении проблем на местах обращаться в компетентные органы, и воздержаться от шагов по поиску решения тех или иных проблем в интернете.

Ранее, дочь теперь уже бывшего старосты Вазгенашена рассказала на своей странице в Фейсбук, что жителей села заверили, что оно остается под контролем армянской стороны. Однако 20 ноября в село вошли азербайджанцы и под дулами автоматов приказали очистить территорию села. Затем они с ухмылкой на лице наблюдали за тем, как сельчане в спешке собирали свои вещи и покидали свои дома.

Сегодня также стало известно, что ВС Азербайджана вопреки соглашению попытались занять село Бердашен. Жители села сообщали в Фейсбук, что азербайджанские военные пытаются незаконно выселить их из села и отобрать у них гранатовые сады.

"Бердашен находится в Мартунинском районе, шесть сел которого должны перейти под контроль Баку, согласно подписанному документу. Однако Бердашена в этом списке нету, а следовательно действия ВС Азербайджана идут вразрез с условиями прекращения БД в Арцахе. В настоящее время жители Бердашена сами пытаются не пустить азербайджанских военных на свои территории", - сообщил проект @wargonzo.

Сегодня в сети также был растиражирован неофициальный список из 121 населенного пункта (городов и сел), которые переходят под контроль Азербайджана, согласно печально известному документу. 52 населенных пункта передаются в Кашатагском районе, 16 - Шаумянском, 29 - Гадрутском, по восемь - в Мартакертском и Аскеранском, шесть - в Мартунинском.

Стоит также заметить, что зачастую жители тех или иных сел Арцаха узнают о том, что должны покинуть село за день или за считанные часы до необходимости его освободить. Соответственно они не получают никакого содействия в организации своего переезда от местных властей и вынуждены действовать по принципу "спасение утопающих дело самих утопающих".