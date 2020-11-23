Понедельник, 23 Ноября 2020 19:26

АрмИнфо. Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения в результате взрыва мины у села Мадагис. Об этом сообщает Минобороны России.

"Взрыв произошел при поиске тел погибших в Тертерском районе. В настоящее время российский военный доставлен в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет", - сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

В Минобороны также сообщили, что при подрыве мины погиб один человек - офицер Вооруженных сил Азербайджана